Θάνατος Μαζωνάκη: Μαρτυρία – κατάθεση της τρίτης νοσηλεύτριας

Ενώπιων του ανακριτή βρέθηκε και η τρίτη νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, την ώρα που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για μία 53χρονη γυναίκα η οποία ισχυρίζεται πως βρισκόταν στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τι ανέφερε στην κατάθεσή της η νοσηλεύτρια

Όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην αρχή της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, η νοσηλεύρια μπήκε σε διάστημα μισής ώρας, δύο φορές μέσα στο δωμάτιο. Όπως ισχυρίστηκε,τις επόμενες φορές που μπήκε μέσα, παρατήρησε πως δεν είχε την ίδια εικόνα ο τραγουδιστής, ωστόσο δεν μπόρεσε να καταλάβει τι του συμβαίνει. Η νοσηλεύτρια κατέθεσε πως η γιατρός πήγε στον άντρα της και του είπε χαρακτηριστικά: “Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι καλά”.

Η νοσηλεύτρια περιέγραψε στον ανακριτή τις στιγμές που ακολούθησαν. Όπως είπε, επικράτησε πανικός στο ιατρείο, ενώ κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Για το γεγονός ότι οι δύο γιατροί δεν ακολούθησαν το ασθενοφόρο που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο, τόνισε πως της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Όπως είπε καμία από τις δύο νοσηλεύτριες, δεν κατάλαβε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν νεκρός όταν παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.