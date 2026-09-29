Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 5:30 τα ξημερώματα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος των διοδίων της Τραγάνας, στο ρεύμα προς Αθήνα. Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε σταθμευμένο φορτηγό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της κινούμενης νταλίκας και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Η νταλίκα που ήταν σταθμευμένη

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία νταλίκα – ψυγείο είχε σταθμεύσει στην άκρη του δρόμου, αμέσως μετά τα διόδια της Τραγάνας. Ο οδηγός βρισκόταν μέσα στην καμπίνα και κοιμόταν.

Λίγα λεπτά αργότερα, δεύτερη νταλίκα πέρασε από τα διόδια. Ο οδηγός της φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Οι πρώτες εκτιμήσεις εξετάζουν είτε το ενδεχόμενο κόπωσης και αποκοίμησης στο τιμόνι είτε ένα ξαφνικό παθολογικό πρόβλημα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.