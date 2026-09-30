«Μετεγκατάσταση»: Ανοίγει τον Οκτώβριο η πλατφόρμα

Έως 10.000 ευρώ μπορούν να λάβουν όσοι μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε περιοχές της περιφέρειας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» αναμένεται να ανοίξει τον Οκτώβριο, ενώ το μέτρο επεκτείνεται σε νέες ακριτικές και ορεινές περιοχές.

Ποιες περιοχές εντάσσονται

Την επέκταση του προγράμματος ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα Ιωάννινα εντάσσονται οι Δήμοι Κόνιτσας, Πωγωνίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης και Ζίτσας.

Στη Θεσπρωτία εντάσσονται οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών.

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για τις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα: Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά.

Πώς καταβάλλονται τα 10.000 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται συνολικά σε 10.000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ. Η πρώτη δίνεται μετά την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη όταν συμπληρωθεί ένας χρόνος μόνιμης παραμονής στον δήμο μετεγκατάστασης.

Το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Οι αλλαγές στους δικαιούχους

Βασική αλλαγή είναι η κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης εργασίας στον τόπο μετεγκατάστασης. Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν και άτομα που θέλουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους χωρίς να έχουν εξασφαλίσει εργασία στην περιοχή.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούν να συμμετέχουν και κάτοικοι άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν απόφοιτοι ΑΕΙ μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, εφόσον το πανεπιστημιακό τμήμα τους βρίσκεται στην ίδια Περιφέρεια με τον δήμο μετεγκατάστασης.

Το πρόγραμμα αφορά μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά. Βασική προϋπόθεση είναι η πραγματική μεταφορά της κύριας κατοικίας, η οποία θα ελέγχεται από τον αρμόδιο δήμο.