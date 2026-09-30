Ολυμπιακό Χωριό: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά

Δύο άτομα, ηλικίας 40 και 28 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της 24ης Σεπτεμβρίου 2026 στο Ολυμπιακό Χωριό για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε./Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν στο γκαράζ πολυκατοικίας 56 γραμμάρια κοκαΐνης, 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τρία κινητά τηλέφωνα και 1.000 ευρώ.

Η καταδίωξη της μοτοσυκλέτας

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν τον 40χρονο να κινείται με δίκυκλη μοτοσυκλέτα στο Ολυμπιακό Χωριό και τον κάλεσαν για έλεγχο.

Ο 40χρονος, μόλις είδε τους αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Λίγο αργότερα, όμως, εντοπίστηκε σε υπόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας ιδιοκτησίας του 28χρονου.

Ο 28χρονος βρισκόταν κοντά στο σημείο και εντοπίστηκε επίσης από τους αστυνομικούς.

Τι βρέθηκε στο γκαράζ

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., στο γκαράζ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

56 γραμμάρια κοκαΐνης

40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

6 νάιλον συσκευασίες

Δίκυκλη μοτοσυκλέτα με παραποιημένο αριθμό πλαισίου

Άδεια κυκλοφορίας δίκυκλης μοτοσυκλέτας για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή

3 κινητά τηλέφωνα

1.000 ευρώ

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και κλοπή.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.