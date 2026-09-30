Σοκ στην Κοζάνη: Απεβίωσε μωρό 20 μηνών- Έπαθε ανακοπή

Τη ζωή του έχασε σήμερα μωρό, περίπου 20 μηνών στην Κοζάνη, αφού μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στα Επείγοντα της Παιδιατρικής του Μαμάτσειου Νοσοκομείου. Οι γιατροί προχώρησαν σε πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς να καταστεί δυνατή η επαναφορά του παιδιού.

Η οικογένεια μετέφερε το μωρό στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίαζε συμπτώματα εμπύρετης λοίμωξης. Κατά τη νοσηλεία του, το μωρό φέρεται να εμφάνισε σπασμούς και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.

Η προσπάθεια ανάνηψης στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο

Το ιατρικό προσωπικό της Παιδιατρικής του Μαμάτσειου Νοσοκομείου άρχισε άμεσα διαδικασία ανάνηψης, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ. Ενώ παράλληλα, το μωρό διασωληνώθηκε.

Η προσπάθεια των γιατρών διήρκεσε περίπου μία ώρα και είκοσι λεπτά, όμως το παιδί κατέληξε.

Ιατροδικαστική εξέταση

Για την αποσαφήνιση των συνθηκών και των αιτίων θανάτου θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.