Γιγαντιαία επιχείρηση μεταφοράς του γλυπτού «Λύρα Νάξου» των 500 τόνων

Μια εντυπωσιακή επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον Κινίδαρο της Νάξου για τη μεταφορά της «Λύρας Νάξου», ενός γιγαντιαίου γλυπτού από ενιαίο κομμάτι ναξιακού μαρμάρου.

Φωτογραφία/naxostimes.gr

Η διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σάββατο.

Φωτογραφία/naxostimes.gr

Τελικός προορισμός του έργου είναι η Βασιλεία της Ελβετίας.

Το γλυπτό έχει μήκος 12 μέτρα, πλάτος 6 μέτρα και ύψος 6 μέτρα. Το βάρος του φτάνει περίπου τους 500 τόνους.

Φωτογραφία/naxostimes.gr

Η «Λύρα Νάξου» δημιουργήθηκε στο λατομείο «Μάρμαρα Νάξου Αλέξανδρου Λογιότατου». Αρχικά, ο μαρμάρινος όγκος είχε διαστάσεις 17×7×7 μέτρα.

Φωτογραφία/naxostimes.gr

Ο γλύπτης Tobias Ballaty εργάστηκε για περισσότερο από έξι μήνες πάνω στο έργο, ενώ η συνολική διαδικασία ξεκίνησε περίπου πριν από τρία χρόνια.

Για τη μεταφορά έχει φτάσει στη Νάξο ειδικό 12αξονικό όχημα. Πρόκειται για αυτοκινούμενη πλατφόρμα βαρέων μεταφορών, σχεδιασμένη για φορτία μεγάλου βάρους και όγκου.

Η διαδρομή προς το λιμάνι θα γίνει σε τρεις νυχτερινές φάσεις. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στους δρόμους, καθώς το φορτίο έχει πλάτος έξι μέτρων.

Οι αρμόδιες αρχές ζητούν από οδηγούς και κατοίκους να μην αφήνουν οχήματα στη διαδρομή. Ο δρόμος πρέπει να παραμείνει ελεύθερος για να περάσει το ειδικό όχημα.

Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει το ειδικό πλοίο που θα παραλάβει το γλυπτό. Από εκεί θα ξεκινήσει το επόμενο σκέλος του ταξιδιού προς την Ελβετία.

Η κλίμακα της «Λύρας Νάξου» έχει ήδη οδηγήσει και σε διαδικασία για πιθανή καταγραφή στο Guinness World Records.

Η επιχείρηση έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο νησί, καθώς ένα από τα μεγαλύτερα μονολιθικά γλυπτά που έχουν δημιουργηθεί στη Νάξο ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το λατομείο.

Πηγή Βίντεο -photos/naxostimes.gr