Φυλακές Δομοκού: Άγρια συμπλοκή με 6 τραυματίες

“Στα χέρια ήρθαν” κρατούμενοι στις φυλακές Δομοκού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άτομα, χτες το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν κρατούμενοι από την Αλγερία και άλλοι από την Συρία, ενεπλάκησαν μεταξύ τους. Έξι τραυματίστηκαν, με τέσσερις από αυτούς να μεταφέρονται στο νοσοκομείο Λαμίας. Μάλιστα, ο ένας νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί το τρίτο σε σειρά, σε διάστημα ενός μήνα, στις συγκεκριμένες φυλακές.

Τα αίτια τη συμπλοκής ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές των φυλακών.