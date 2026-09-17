10.000 ευρώ για να αλλάξετε τόπο ζωής

Τον Οκτώβριο ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, μέσω του οποίου πολίτες και οικογένειες μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ προκειμένου να εγκατασταθούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας.

Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, που ξεκίνησε από τον Έβρο, διευρύνεται πλέον γεωγραφικά. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες, εντάσσονται επτά από τους οκτώ δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία.

Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους είναι ότι δεν απαιτείται ο δικαιούχος να έχει εξασφαλίσει εργασία στον τόπο όπου θα εγκατασταθεί. Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν και να εγκατασταθούν μόνιμα σε μία από τις επιλέξιμες περιοχές.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τις 10.000 ευρώ, με στόχο να αποτελέσει κίνητρο για την επιστροφή πληθυσμού σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

Παράλληλα, ειδικό πλαίσιο στήριξης προβλέπεται για το Καστελλόριζο. Δημόσιοι λειτουργοί και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα μπορούν να λαμβάνουν 5.000 ευρώ τον χρόνο, συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ σχεδιάζεται ενίσχυση βασικών υπηρεσιών και υποδομών, μεταξύ άλλων με βρεφονηπιακό σταθμό και σχολείο.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να συνδέσει τα οικονομικά κίνητρα με υπηρεσίες που επιτρέπουν σε μια οικογένεια όχι απλώς να μετακομίσει στην περιφέρεια, αλλά να μπορέσει να παραμείνει εκεί μόνιμα.