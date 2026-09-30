Μετρό Θεσσαλονίκης: Στάση εργασίας για την απόλυση σταθμάρχη

Στάση εργασίας τεσσάρων ωρών πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονίκης, από τις 13:00 έως τις 17:00. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε από το σωματείο των εργαζομένων με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη.

Ζητούν την ανάκληση της απόλυσης

Οι εργαζόμενοι ζητούν να ανακληθεί άμεσα η απόλυση και ο σταθμάρχης να επιστρέψει στην εργασία του. Το Σωματείο χαρακτήρισε την απόλυση «άδικη και εκδικητική».

Τι αναφέρει το Σωματείο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, ο σταθμάρχης απολύθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του. Όπως υποστηρίζεται στην ανακοίνωση, στον εργαζόμενο δεν δόθηκε «καμία ουσιαστική αιτιολόγηση και καμία προηγούμενη προειδοποίηση».

Παράλληλα, το Σωματείο ανέφερε ότι πριν από την απόλυση δεν είχε προηγηθεί κάποια παρατήρηση για την απόδοση του σταθμάρχη.