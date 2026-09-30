Τρία παιδιά την μέρα σε κλινική λόγω εξάρτησης από social media
Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τις ώρες που τα παιδιά περνούν στο διαδίκτυο και τα socia media.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 παιδιά την μέρα φτάνουν στην κλινική Παίδων, εξαρτημένα από τα social media. Πρόκειται για παιδιά εφηβικής αλλά και προεφηβικής ηλικίας.Τα νούμερα για το διάστημα ενός χρόνου είναι εξίσου σοκαριστικά, με 1.000 παιδιά να χρειάζονται ιατρική βοήθεια προκειμένου να απεξαρτηθούν από τα κοινωνικά δίκτυα.
Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τις προηγούμενους μήνες, “φρένο” στην πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η ιανουαρίου 2027.
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