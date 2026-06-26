Σχεδόν 380 θάνατοι από πνιγμό καταγράφονται ετησίως στην Ελλάδα

Η κολύμβηση, είναι μια από τις ωφελιμότερες μορφές άσκησης. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, αλλά και την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, προστατεύει τις αρθρώσεις, καθώς επίσης, συμβάλλει και στη μείωση του άγχους.

Ωστόσο, στο κολύμπι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, μιας και ο πνιγμός μπορεί να συμβεί, σε μόλις από 20 έως 60 δευτερόλεπτα

Προτεραιότητα της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων του ΕΟΔΥ, αποτελεί η πρόληψη των πνιγμών, που αποτελεί την Τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό παγκοσμίως, δηλαδή το 7% όλων των θανάτων, που σχετίζονται με τραυματισμούς.

Σύμφωνα με την πρώτη έκθεση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, για την παγκόσμια κατάσταση για την πρόληψη των πνιγμών, στην οποία συμμετείχε ο ΕΟΔΥ, η συχνότητα πνιγμών στην Ελλάδα, εκτιμάται, ότι είναι 3,6 ανά 100.000 πληθυσμού.

Οι κύριες αιτίες πνιγμού, είναι οι εξής:

– Άγνοια κολύμβησης

– Έλλειψη στενής και αδιάλειπτης επίβλεψης παιδιών

– Έλλειψη περίφραξης σε κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες)

– Κατανάλωση αλκοόλ

– Μη λήψη ιατρικής συμβουλής όταν υφίσταται ιστορικό υποκείμενων νοσημάτων που αυξάνουν τον κίνδυνο πνιγμού (π.χ. καρδιολογικές παθήσεις, άνοια, επιληψία ή άλλες νευρολογικές παθήσεις)

– Αγνόηση της πρόγνωσης του καιρού

– Αποτυχία ορθής χρήσης σωσιβίων και προστατευτικού εξοπλισμού σε υδάτινες δραστηριότητες.

— Ο ΕΟΔΥ συστήνει:

– Κολυμπάμε πάντα με παρέα

– Μπαίνουμε και βγαίνουμε σταδιακά από το νερό

– Κολυμπάμε πάντα παράλληλα με την ακτή

– Δεν κολυμπάμε μετά από φαγητό ή ποτό

– Αποφεύγουμε να κολυμπάμε σε άγνωστα νερά

– Επιβλέπουμε αδιάλειπτα τα μικρά παιδιά

– Συμβουλευόμαστε τον ιατρό μας και λαμβάνουμε πρόσθετα προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του

– Δεν υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας.