Συμπλοκή με μαχαίρια στην Καλλιθέα- 17χρονος σκότωσε 15χρονο

Φονική συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Ένας 15χρονος, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από έναν 17χρονο ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του και ήταν μεταξύ των ατόμων που προσήχθησαν από την Αστυνομία μετά το αιματηρό επεισόδιο.

Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης.