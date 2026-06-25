Συμπλοκή με μαχαίρια στην Καλλιθέα- 17χρονος σκότωσε 15χρονο
Φονική συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Ένας 15χρονος, μαχαιρώθηκε θανάσιμα από έναν 17χρονο ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε την εμπλοκή του και ήταν μεταξύ των ατόμων που προσήχθησαν από την Αστυνομία μετά το αιματηρό επεισόδιο.
Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης.
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