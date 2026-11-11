Μαριάντα Πιερίδη: “Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα”

Λύθηκε το μυστήριο με την πρόσφατη περιπέτεια υγείας της τραγουδίστριας Μαριάντας Πιερίδη.

Φόβο ένιωσε η τραγουδίστρια μετά την σύντομη και πρόσφατη νοσηλεία της στο νοσοκομείο. Η Μαριάντα Πιερίδη, μίλησε στην εκπομπή “Happy Day” για τα συμπτώματα που ένιωθε και την οδήγησαν να ζητήσει ιατρική βοήθεια, καθώς και για την σημασία του να ακούμε το σώμα μας.

Επίσης, δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι φοβήθηκε για την ζωή της, ενώ πλέον θα χρειάζεται να παίρνει φαρμακευτική αγωγή για όλη της την ζωή.