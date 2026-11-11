Απόψε στην «Αυτοψία» στις 00:30- Οι εφιαλτικές καταγγελίες για την κλινική γονιμότητας στα Χανιά

Μια υπόθεση με σοβαρές καταγγελίες για απάτες σε βάρος ζευγαριών που προσπαθούσαν να αποκτήσουν παιδί φέρνει στο προσκήνιο η εκπομπή «Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, απόψε, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στις 00:30.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Ζευγάρια που πλήρωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για θεραπείες γονιμότητας περιγράφουν όσα έζησαν και πώς ενημερώθηκαν από τις αρχές για την υπόθεση.

Εικονικές εξωσωματικές και παράνομη διακίνηση ωαρίων

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που παρουσιάζει η εκπομπή, γυναίκες υποβλήθηκαν σε θεραπείες που φέρεται να μην πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Στο ρεπορτάζ περιλαμβάνονται αναφορές για εικονικές εμβρυομεταφορές, ψεύτικες ιατρικές πράξεις και παράνομη εμπορία ωαρίων χωρίς τη συγκατάθεση των γυναικών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο κύκλωμα παρένθετης μητρότητας, με γυναίκες από το εξωτερικό να φέρονται να χρησιμοποιούνταν σε διαδικασίες που ερευνώνται από τις δικαστικές αρχές. Τα κέρδη του κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρονται να έφταναν σε εκατομμύρια ευρώ.

33 κατηγορούμενοι και 341 γυναίκες στη δικογραφία

Η δικαστική διάσταση της υπόθεσης είναι επίσης ιδιαίτερα σοβαρή. Συνολικά 33 άτομα, μεταξύ των οποίων γιατροί, εμβρυολόγοι, μαίες, δικηγόροι και μεσίτριες, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αδικήματα όπως εμπορία ανθρώπων, απάτη, πλαστογραφία και παράνομη διακίνηση γενετικού υλικού.

Στη δικογραφία έχουν καταγραφεί 341 παθούσες.

Στην αποψινή «Αυτοψία», γυναίκες και ζευγάρια μιλούν για πρώτη φορά για την εμπειρία τους. Πίσω από τις καταγγελίες βρίσκεται η κοινή τους επιθυμία να αποκτήσουν ένα παιδί. Μια προσδοκία που, όπως περιγράφουν, κατέληξε σε μια οδυνηρή περιπέτεια.