Μάτι: Αναβλήθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου η δίκη

Νέα αναβολή για τις 10 Φεβρουαρίου 2027, πήρε η δίκη για τους 12 εγκαυματίες από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος.

Οι 12 εγκαυματίες δεν είχαν περιληφθεί στον κατάλογο των μαρτύρων της κύριας δίκης για την καταστροφική πυρκαγιά.

Η νέα δικάσιμος ορίστηκε επειδή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη η πρόσφατη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για τα ελαφρυντικά που έχουν ζητήσει τρεις καταδικασθέντες της κύριας δίκης για το Μάτι.

Οι 21 παραπεμφθέντες στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων

Στο εδώλιο έχουν παραπεμφθεί και οι 21 αρχικώς εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πρόσωπα που έχουν αθωωθεί αμετάκλητα για τους θανάτους 104 ανθρώπων και για τους τραυματισμούς δεκάδων ακόμη ατόμων από την πυρκαγιά στο Μάτι.