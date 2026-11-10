Μαριάντα Πιερίδη: Βρέθηκε η αιτία της νοσηλείας της

Η Μαριάντα Πιερίδη παραμένει στο νοσοκομείο, όμως γνωστοποίησε πως οι εξετάσεις της ολοκληρώθηκαν και οι γιατροί έχουν εντοπίσει την αιτία που οδήγησε στη νοσηλεία της.

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει όσα χρειάζονται για την αποκατάστασή της και περιμένει την έγκριση των γιατρών για να πάρει εξιτήριο.

Η ίδια ενημέρωσε το κοινό της μέσω βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ανάγκη ξεκούρασης και προσοχής στα σημάδια που δίνει ο οργανισμός.

Η τραγουδίστρια παράλληλα ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο τη φρόντισαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί.

Η πρώτη γνωστοποίηση για τη νοσηλεία της έγινε την Παρασκευή, μέσα από ανάρτησή της. Τότε είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι η κούραση και το άγχος μπορεί να είχαν επιβαρύνει την κατάστασή της. Σε μεταγενέστερη ενημέρωσή της διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό, καθώς το πρόλαβε έγκαιρα, χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία για το πρόβλημα υγείας της.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – mariada.s.pieridi