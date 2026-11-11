50 κλήσεις για στάθμευση δέχθηκε μητέρα παιδιού με αναπηρία

Μητέρα παιδιού με αναπηρία, η οποία κατοικεί στην οδό Ιδομενέως στο Ηράκλειο, καταγγέλλει ότι μέσα σε περίπου έναν χρόνο έχουν βεβαιωθεί σχεδόν 50 κλήσεις για το αυτοκίνητό της.

Η ίδια ζητά λύση στο ζήτημα της στάθμευσης, καθώς αναφέρει πως χρειάζεται να έχει το όχημά της διαθέσιμο κοντά στην κατοικία της για να ανταποκριθεί σε πιθανή έκτακτη ανάγκη που αφορά το παιδί της.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει εξηγήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες της οικογένειάς της. Παρά την ενημέρωση αυτή, όπως καταγγέλλει, η επιβολή προστίμων συνεχίζεται.

Η καταγγελία για τις κλήσεις στην οδό Ιδομενέως

Η μητέρα αναφέρει ότι οι κλήσεις φτάνουν σχεδόν τις 50, αριθμός που αφορά το τελευταίο περίπου έτος. Εκτιμά, μάλιστα, ότι ο πραγματικός αριθμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς θεωρεί πιθανό ορισμένες κλήσεις να μην παραδόθηκαν ποτέ σε εκείνη ή να χάθηκαν.

Κατά την καταγγελία της, τα πρόστιμα βεβαιώνονται με πολύ συχνό ρυθμό, σχεδόν καθημερινά. Η ίδια εκφράζει έντονη αγανάκτηση για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, η ενημέρωση προς τις υπηρεσίες δεν έχει οδηγήσει σε κάποια πρακτική διευθέτηση.

Το βασικό αίτημα της μητέρας είναι να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που προκύπτουν από την αναπηρία του παιδιού της. Υποστηρίζει ότι η εγγύτητα του αυτοκινήτου στο σπίτι είναι αναγκαία, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει άμεσα όταν απαιτηθεί.

Πηγή Φωτογραφίας: neakriti.gr