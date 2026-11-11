Δύο συλλήψεις για τη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στη Ναύπακτο

Στα ίχνη των δραστών που διέπραξαν τη μεγάλη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου τα ξημερώματα της Τρίτης έφτασαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, συνελήφθησαν στο Κερατσίνι Αττικής ένας άνδρας και μία γυναίκα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο συνεργοί τους που αναζητούνται.

Σε βάρος και των τεσσάρων εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες των διακεκριμένων κλοπών, του εμπρησμού και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Το χρονικό της διάρρηξης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια. Αφού έκοψαν το προστατευτικό ρολό και παραβίασαν την κεντρική είσοδο, εισέβαλαν στο εσωτερικό και αφαίρεσαν προθήκες με χρυσά και ασημένια κοσμήματα. Η συνολική αξία των κλαπέντων ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, ενώ οι υλικές ζημιές που προκάλεσαν στον χώρο αγγίζουν τις 10.000 ευρώ.

Η κλοπή οχήματος από την Πάτρα και ο εμπρησμός

Από την αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε η μεθοδολογία και το δρομολόγιο των δραστών. Όπως προέκυψε, για τη μετάβαση και τη διαφυγή τους χρησιμοποίησαν ένα αυτοκίνητο που είχαν κλέψει νωρίτερα από την Πάτρα, στο οποίο είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Μετά το χτύπημα στο κοσμηματοπωλείο, εγκατέλειψαν το κλεμμένο όχημα σε αγροτική τοποθεσία κοντά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Από το σημείο εκείνο διέφυγαν με ένα δεύτερο, «καθαρό» αυτοκίνητο.

Τα ευρήματα και οι συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι των δύο συλληφθέντων στο Κερατσίνι, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μέρος των κλαπέντων κοσμημάτων, τα οποία αναγνωρίστηκαν ανεπιφύλακτα από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το δεύτερο όχημα διαφυγής, καθώς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ η προανάκριση για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας συνεχίζεται από το Α.Τ. Ναυπακτίας.