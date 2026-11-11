Επίσκεψη δικαστών στις φυλακές ανηλίκων- Ασφυκτική η πραγματικότητα

Ένα διαφορετικό επισκεπτήριο είχαν πριν λίγες μέρες οι ανήλικοι κρατούμενοι στις φυλακές του Αυλώνα.

Το σωφρονιστικό ίδρυμα επισκέφητηκε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ώστε να μιλήσουν με 30 κρατουμένους για την ζωή τους στην φυλακή και τα προβλήματα διαβίωσης.

Στις φυλακές ανηλίκων διαμένουν νέοι ηλικίας 18 έως 21 ετών, μέσα σε ασφυκτικές συνθήκες, όπως διαπιστώθηκε και από τους ίδιους.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή τους, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ανέφερε ότι: ” Ο υπερπληθυσμός των φυλακών δεν είναι πλέον μία θεωρητική διαπίστωση, αλλά μία οδυνηρή πραγματικότητα”.

Κατά την επίσκεψή τους, οι δικαστές περιηγήθηκαν στους χώρους του καταστήματος και συνομίλησαν με τη Διεύθυνση, τη Διευθύντρια του Σχολείου, την κοινωνική υπηρεσία, τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ακούγοντας τις απόψεις, τα παράπονα.