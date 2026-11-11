Λαμία: ΙΧ ανετράπη – Η 7η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε 77χρονο οδηγό

Ένας 77χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμό έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε αγροτικό δρόμο στη Ροδίτσα, έξω από τη Λαμία.

Το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και κατέληξε μέσα σε σούδα με νερό.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος διερευνώνται. Από την ανατροπή, το ΙΧ βρέθηκε αναποδογυρισμένο, με το μπροστινό τμήμα του μέσα στο νερό.

Εγκλωβίστηκε στο πίσω κάθισμα του ΙΧ

Ο ηλικιωμένος μετακινήθηκε στο πίσω κάθισμα μετά την ανατροπή και παρέμεινε εγκλωβισμένος στο όχημα. Η θέση στην οποία κατέληξε το αυτοκίνητο δυσκόλεψε την έξοδό του.

Για τον απεγκλωβισμό του κινητοποιήθηκε η 7η ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή και άλλων πυροσβεστών.

Χωρίς τραυματισμό ο 77χρονος

Ο 77χρονος βγήκε σώος από το αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι το όχημα είχε καταλήξει μέσα στο νερό.

Οι διασώστες και κάτοικοι της περιοχής απέδωσαν τη διάσωσή του στην τύχη, καθώς η τελική θέση του οχήματος στη σούδα θα μπορούσε να έχει προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – LamiaReport.gr