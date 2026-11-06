Μαρία Μαζωνάκη: Που να’σαι τώρα

Μερικά τραγούδια στον ουρανό, μαύρο χρώμα και σιωπή. Αυτό είναι το μοτίβο των αναρτήσεων της Μαρίας Μαζωνάκη για τον αδελφό της. Ο απροσδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συγκλόνισε την οικογένειά του. Η Μαρία Μαζωνάκη μέσα στην θλίψη της εκφράζει την στενοχώρια της, με μερικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Ένα συνεχόμενο πένθιμο μοτίβο αλλά γεμάτο νόημα. Αυτήν την φορά ανήρτησε το ίδιο μαύρο φόντο με το τραγούδι “Που να’σαι τώρα” και κάτω από την ανάρτηση συμπλήρωσε τους στίχους: “Που να΄σαι τώρα, που γυρνάς, γύρισε πίσω. Δεν θέλω στα όνειρά μου μονάχα πια να σε βρίσκω” .

Μέσα από τα τραγούδια η αδελφή του αγαπημένου τραγουδιστή επικοινωνεί την θλίψη και το πένθος της. Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ Μαζωνάκη, πριν λίγες ημέρες μιλώντας αποκλειστικά στην Super Κατερίνα είπε χαρακτηριστικά: “Έχασα το παιδί μου δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να λέω ούτε το όνομά του.” Η δήλωσή της ράγισε καρδιές, και θύμισε πως ο πόνος ακόμη και μήνες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, είναι εκεί.