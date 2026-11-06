Άτυπο γηροκομείο με ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης αποκαλύφθηκε στην Τούμπα

Στη σύλληψη ενός 56χρονου και της 46χρονης συζύγου του (υπηκόου Γεωργίας) προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά από οργανωμένη επιχείρηση σε υπόγειο διαμέρισμα και διπλανό βοηθητικό χώρο στην περιοχή της Τούμπας. Το αντρόγυνο είχε στήσει εκεί έναν παράνομο και εντελώς ακατάλληλο χώρο φιλοξενίας για ηλικιωμένους.

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε έπειτα από εισαγγελική εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δικαστικός λειτουργός, καθώς και εξειδικευμένα κλιμάκια από τα τμήματα Κοινωνικής Μέριμνας, Υγειονομικού και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν μετατρέψει το υπόγειο και έναν ακόμη χώρο με ξεχωριστή είσοδο σε αυτοσχέδιο γηροκομείο, όπου κρατούσαν ηλικιωμένους κάτω από συνθήκες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

Μέσα στους χώρους αυτούς εντοπίστηκαν συνολικά πέντε ηλικιωμένοι, ενώ καταγράφηκαν σωρεία υγειονομικών και άλλων σοβαρών παραβάσεων. Δύο από τους φιλοξενούμενους παραδόθηκαν άμεσα στους συγγενείς τους, ενώ οι υπόλοιποι τρεις χρειάστηκε να διακομιστούν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο που εφημέρευε για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης από κοινού, και οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη σφράγιση του οικήματος και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων.