Βόλος: Έκλεψαν 86χρονη χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη

Θύμα απάτης έπεσε μια 86χρονη γυναίκα στον Βόλο, όταν επιτήδειοι χρησιμοποίησαν τη φωνή της κόρης της, την οποία είχαν επεξεργαστεί με τεχνητή νοημοσύνη, για να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

Οι δράστες επικαλέστηκαν δήθεν διαρροή ρεύματος και κίνδυνο έκρηξης, εφαρμόζοντας τη λεγόμενη «μέθοδο του αλουμινόχαρτου».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προσποιήθηκαν υπαλλήλους εταιρείας τηλεπικοινωνιών, κατέγραψαν τη φωνή της αδελφής της και στη συνέχεια την επεξεργάστηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τηλεφωνήσουν στην ηλικιωμένη, κάνοντάς την να πιστέψει ότι συνομιλούσε με την κόρη της. Την καθοδήγησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά της και να τα τυλίξει με αλουμινόχαρτο.

Η ηλικιωμένη, τρομοκρατημένη από όσα άκουγε, ακολούθησε τις οδηγίες τους. Έβαλε τα κοσμήματα και τα χρήματα σε αλουμινόχαρτο, τα τοποθέτησε σε σακούλα και την έδεσε με μονωτική ταινία. Στη συνέχεια την άφησε έξω από την πόρτα του σπιτιού της, την οποία κρατούσε μισάνοιχτη.

Οι απατεώνες συνέχισαν να την απειλούν, λέγοντάς της χαρακτηριστικά ότι «θα ανατιναχθείτε, αν την ανοίξετε περισσότερο!».