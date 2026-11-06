ΕΟΔΥ: Δύο θάνατοι από γρίπη την τελευταία εβδομάδα – 156 εισαγωγές ασθενών με COVID-19

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γρίπη την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ αυξητική τάση παρουσιάζει η θετικότητα του κορονοϊού, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις, το διάστημα από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι και δύο σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, με νοσηλεία σε ΜΕΘ. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα ακόμη σοβαρό κρούσμα, με ημερομηνία εισαγωγής την εβδομάδα 19-25 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 57 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη, έναντι 46 την προηγούμενη εβδομάδα. Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα σημείωσε μικρή πτώση και παραμένει κάτω από το 10%, το επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας.

Αντίθετα, ανοδική πορεία ακολουθεί η θετικότητα του SARS-CoV-2, αν και οι νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 μειώθηκαν σε 156, από 196 την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναλυτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Την εβδομάδα 44/2026 δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 44/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Κατά την εβδομάδα 44/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την εβδομάδα 44/2026 καταγράφηκαν 156 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=196).

Από την αρχή του καλοκαιριού του προηγούμενου έτους καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την εβδομάδα 44/2026 δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος. Από την εβδομάδα 01/2025 μέχρι την εβδομάδα 44/2026 οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωληνωμένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 95.

Κατά την εβδομάδα 44/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των ελεγχθεισών περιοχών βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παραμένει κάτω από το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) η θετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.