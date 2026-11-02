Μαρία Μαζωνάκη: Θλίψη μέσα από τις αναρτήσεις της

Δεν παύει το πένθιμο μοτίβο στις αναρτήσεις της η Μαρία Μαζωνάκη. Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, εδώ και 54 μέρες από τον θάνατο του αδελφού της, ανεβάζει τακτικά στα κοινωνικά δίκτυα posts με πένθιμο χρώμα και τραγούδια που όμως φαίνεται τα στέλνει στον ουρανό να τα ακούσει ο αδελφός της.

Άλλοτε δημοσιεύει τραγούδια του αδελφού της όπως το “Εσύ δεν φταίς” και άλλα πoυ εκφράζουν την θλίψη της.

Αυτή την φορά δημοσίευεσε το ίδιο σκούρο πράσινο φόντο, με τις προηγούμενες φορές και επέλεξε το “hope there’s someone”.

Κάτω από την ανάρτησή της έβαλε ένα αυτοκόλλητο, χέρι που δείχνει τον ουρανό, τον αδελφό της.

Σωρεία σχολίων κάτω από την ανάρτησή της με τον κόμο να δηλώνει πως ακόμη και σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κανείς δεν τον ξεχνάει και η απουσία του είναι ιδιαίτερα αισθήτη.