Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αθήνα και το λεκανοπέδιο.

Ο Κηφισός βρίσκεται στο «κόκκινο», με ουρές χιλιομέτρων κυρίως στο ρεύμα καθόδου, ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην Αθηνών – Κορίνθου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αθηνών – Λαμίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται τόσο στο τμήμα από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη, στο ρεύμα εξόδου, όσο και από τον κόμβο Καλυφτάκη προς την Αθήνα, στο ρεύμα εισόδου.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στο κέντρο της Αθήνας. Σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους η αναμονή φτάνει τα 15 με 20 λεπτά, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα καθόδου, αλλά και στη Βασιλίσσης Σοφίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται επίσης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρρόης, στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα ανόδου, καθώς και στη Λεωφόρο Αμαλίας.

Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, από τον κόμβο της Φυλής έως την Κηφισίας.

Παράλληλα, χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στο ρεύμα προς Λαμία, στο τμήμα από τον κόμβο της Πλακεντίας έως τον κόμβο της Κηφισίας.

Η κυκλοφοριακή εικόνα παραμένει επιβαρυμένη σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις τόσο στις εισόδους και εξόδους της Αθήνας όσο και στο κέντρο της πόλης.