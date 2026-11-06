“Εγκέφαλος” ΜΚΟ “Παιδική Χαρά”: Ζήτησε χρήματα από πατέρα παιδιού για να τζογάρει

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για την δραστηριότητα του “έγκεφαλου” της ΜΚΟ “Παιδική Χαρά”, ο οποίος κατά την απολογία του ανέφερε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με τον τζόγο και μεγαλομανία.

Στην εκπομπή Super Κατερίνα, πατέρας άρρωστου παιδιού καταγγέλλει ότι ο 37χρονος του ζήτησε 2.000 ευρώ για να τζογάρει σε στοιχηματικό αγώνα, όσο γινόταν ο έρανος.