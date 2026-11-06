Έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων, μετά από ξαφνικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου. Οι ερευνητές εστιάζουν σε υποθέσεις που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια και οικονομικές ενισχύσεις της διετίας 2020–2021, προχωρώντας μάλιστα στην κατάσχεση εγγράφων και στοιχείων από τα γραφεία της υπηρεσίας.

Κύρια αποστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ο εντοπισμός, η δίωξη και η παραπομπή στη δικαιοσύνη αδικημάτων που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε φαινόμενα απάτης γύρω από κοινοτικούς πόρους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή των Τρικάλων ελέγχεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για ανάλογες παραβάσεις. Κατά το 2023, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ασκήσει δίωξη εναντίον εννέα κτηνοτρόφων της περιοχής. Οι κατηγορούμενοι εμφάνιζαν ψευδή στοιχεία για ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο ή δήλωναν μεγαλύτερο αριθμό βοοειδών, προκειμένου να καρπώνονται παράνομα κονδύλια από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η απάτη αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε προκαλέσει συνολική ζημία ύψους 270.000 ευρώ.

Η δικαστική εξέλιξη εκείνης της υπόθεσης ολοκληρώθηκε με την έκδοση συγκεκριμένων αποφάσεων, βάσει των οποίων επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης με αναστολή σε έναν κατηγορούμενο, ένας κρίθηκε αθώος, ενώ οι υπόλοιποι επτά απαλλάχθηκαν καθώς προχώρησαν στην επιστροφή των χρημάτων που είχαν εισπράξει παράνομα. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο αν η νέα αυτή επιχείρηση στην Κτηνιατρική Υπηρεσία συνδέεται με την παλαιότερη έρευνα ή αν αφορά μια εντελώς καινούργια υπόθεση.