Μαρία Μαζωνάκη: Η έκθεση μικρού θαυμαστή που ευχήθηκε να ζωντανέψει ο Γιώργος Μαζωνάκης

Μια διαφορετική έκθεση μαθητή δημοτικού τράβηξε την προσοχή της Μαρίας Μαζωνάκη, η οποία τη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πρωταγωνιστής είναι ο μικρός Θοδωρής, ο οποίος στις 9 Νοεμβρίου 2026 έγραψε μια ιστορία με ένα τζίνι που πραγματοποιεί τρεις ευχές. Η τρίτη, όμως, ήταν αυτή που ξεχώρισε: να ζωντανέψει ο Γιώργος Μαζωνάκης και να του τραγουδήσει!

Η τρίτη ευχή που είχε πρωταγωνιστή τον Μαζωνάκη

Στην έκθεσή του, ο Θοδωρής φαντάζεται έναν μάγο που συναντά ένα τζίνι και ζητά αρχικά να γίνει πλούσιος και στη συνέχεια αθάνατος.

Για την τελευταία του ευχή, όμως, επιλέγει κάτι εντελώς διαφορετικό. Θέλει να εμφανιστεί ο αγαπημένος του τραγουδιστής και να του πει ένα τραγούδι.

«Στην τρίτη μου ευχή θα ήθελα να ζωντανέψει ο Μαζωνάκης και να μου πει ένα τραγούδι», γράφει χαρακτηριστικά.

Το τζίνι εκπληρώνει και αυτή την επιθυμία, με τον μικρό μαθητή να ολοκληρώνει την ιστορία του με την επιστροφή του τζινιού στο πιθάρι.

Το σχόλιο της δασκάλας

Η έκθεση δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τη δασκάλα του. Στο τέλος της σελίδας είχε γράψει ένα ιδιαίτερα θετικό σχόλιο: «Υπέροχα Θοδωρή! Μπράβο».

Η χειρόγραφη ιστορία έγινε έτσι μια μικρή, χαριτωμένη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον μικρό θαυμαστή να βάζει τον τραγουδιστή στην κορυφή των τριών ευχών του.

Πηγή/Instagram/mazomaria