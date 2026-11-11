LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Φωτιά σε μονοκατοικία στην Ιερισσό Χαλκιδικής

Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες στη μάχη της πυρόσβεσης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/11/2026 10:46
Φωτιά σε μονοκατοικία στην Ιερισσό Χαλκιδικής
INTIME

Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην Ιερισσό Χαλκιδικής εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, προκαλώντας υλικές ζημιές στο σπίτι.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για τη φωτιά στις 17:30 και κινητοποιήθηκε άμεσα.

Για την επιχείρηση επιστρατεύτηκαν συνολικά τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές στο σπίτι, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί ατόμων.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης