Φωτιά σε μονοκατοικία στην Ιερισσό Χαλκιδικής

Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες στη μάχη της πυρόσβεσης

Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην Ιερισσό Χαλκιδικής εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, προκαλώντας υλικές ζημιές στο σπίτι.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για τη φωτιά στις 17:30 και κινητοποιήθηκε άμεσα.

Για την επιχείρηση επιστρατεύτηκαν συνολικά τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές στο σπίτι, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί ατόμων.