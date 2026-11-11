Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αττικής

Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί οι οδηγοί στην Αθήνα, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών, στο κέντρο της πρωτεύουσας και στο λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, στον Κηφισό η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως τη Φιλαδέλφεια, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αθηνών – Κορίνθου και τη Λεωφόρο Αθηνών, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Αθηνών – Λαμίας, από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα, προς την Αθήνα.

Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά.

Που υπάρχει αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία και σε αρκετούς δρόμους του κέντρου, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις καταγράφονται στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, καθώς και στη Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρρόης, στη Λεωφόρο Συγγρού, στην άνοδο και την κάθοδο, αλλά και στην οδό Ακαδημίας.

Δύσκολη είναι η εικόνα και στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αυξημένη κίνηση παρατηρείται τόσο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι όσο και στην παραλιακή, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.