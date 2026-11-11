Θεσσαλονίκη: Έκρυβε πιστόλι με 10 φυσίγγια κάτω από το κάθισμά του σε λεωφορείο

Ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 10 φυσίγγια εντόπισαν αστυνομικοί σε αστικό λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τη σύλληψη ενός 39χρονου το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο στην οδό Μητροπόλεως, σε μια προσπάθεια να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης φέρεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς. Στη συνέχεια, οι αρχές εντόπισαν το πιστόλι επιμελώς κρυμμένο στο κάθισμα όπου βρισκόταν.

Από τον έλεγχο των στοιχείων του προέκυψε επίσης ότι παρέμενε παράνομα στην Ελλάδα.

Ο 39χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.