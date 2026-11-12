Τρεις συλλήψεις για την έκλυση αερίων σε πισίνα εκπαιδευτηρίων

Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές αναφορικά με το περιστατικό εκπομπής αναθυμιάσεων σε πισίνα ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο Κορωπί, το οποίο είχε ως συνέπεια τη διακομιδή 28 ατόμων σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν ο υπεύθυνος της εταιρείας καθαρισμού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς και δύο υπάλληλοι που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης, οι οποίοι κατηγορούνται για σωματική βλάβη από αμέλεια. Άπαντες αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.