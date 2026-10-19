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Μαρία Μαζωνάκη:«Πάρε και την καρδιά μου»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 08:24
Μαρία Μαζωνάκη:«Πάρε και την καρδιά μου»
Η μητέρα και η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη

Μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα έκανε η Μαρία Μαζωνάκη μετά το 40ήμερο μνημόσυνο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη. Η ανάρτηση είναι ντυμένη με ένα μαύρο φόντο και με το τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη «Πριν» ενώ στη λεζάντα το σχόλιο της έγραφε «πάρε και την καρδιά μου»

Το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή.

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Όσοι βρέθηκαν στο Νεκροταφείο τίμησαν  τη μνήμη του με λουλούδια, τραγούδια και μηνύματα αγάπης.

Μαρία Μαζωνάκη
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Μετά την τελετή, ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο του, στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου οι παρευρισκόμενοι απέτισαν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

 

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