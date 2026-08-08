Λυκαβηττός: Σε 57χρονη η σορός
Σε 57χρονη γυναίκα ανήκει, σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι σε σπηλιά στον Λυκαβηττό, δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.
Η γυναίκα είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την περιοχή της Κυψέλης.
Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής αποδίδει τον θάνατό της σε πτώση.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.
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