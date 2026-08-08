Λυκαβηττός: Σε 57χρονη η σορός

Σε 57χρονη γυναίκα ανήκει, σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός που εντοπίστηκε το μεσημέρι σε σπηλιά στον Λυκαβηττό, δίπλα στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων.

Η γυναίκα είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την περιοχή της Κυψέλης.

Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής αποδίδει τον θάνατό της σε πτώση.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων.