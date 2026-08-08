Συνελήφθη 49χρονος με ένταλμα για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. και 37χρονος για υπόθαλψη εγκληματία

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 49 και 37 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο Παλαιό Φάληρο.

Σε βάρος του 49χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της εκβίασης. Ο 37χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 49χρονος φέρεται να ήταν μέλος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε εξαρθρωθεί τον Μάρτιο του 2025 και δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δράση στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε περιοχές της περιφέρειας.

Στην ίδια υπόθεση είχε κατηγορηθεί και ο 37χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025, κατόπιν σχετικού εντάλματος. Ο ίδιος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο εντοπισμός του 49χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο άνδρες σε περιοχή του Παλαιού Φαλήρου και προχώρησαν στην ακινητοποίηση και τη σύλληψή τους.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.