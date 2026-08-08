Οδηγός εμβόλισε αυτοκίνητο

Στο νοσοκομείο και στη συνέχεια στα χέρια της Αστυνομίας κατέληξε ένας 37χρονος στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο που ενεπλάκη σε τροχαίο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής, στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του ΑΧΕΠΑ. Η Άμεση Δράση ενημερώθηκε για το τροχαίο και έσπευσε στο σημείο.

Ο 37χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι άλλο όχημα τον εμβόλισε έπειτα από καταδίωξη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου προχώρησε στη σύλληψη του 37χρονου με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου και όσα προηγήθηκαν.

Μας ενημερώνει ο Χρήστος Στεφανής.