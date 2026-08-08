Β. Αιγαίο: 7 τροχαία τον Ιούλιο – 806 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα

Τα συνολικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια και την τροχονομική αστυνόμευση κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2026 στη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται μείωση στον συνολικό αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων, αύξηση όμως στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Ένα θανατηφόρο τροχαίο

Από τα συνολικά επτά τροχαία ατυχήματα, ένα ήταν θανατηφόρο στο οποίο έχασαν την ζωή τους δύο άνθρωποι. Από τα τροχαία ατυχήματα σε αστικές και αγροτικές περιοχές των τριών νομών καταγράφηκαν συνολικά 8 παθόντες, έναντι 13 τον Ιούλιο του 2025.

Ειδικότερα:

2 νεκροί, έναντι 0 το 2025,

0 βαριά τραυματίες, όπως και το 2025,

6 ελαφρά τραυματίες, έναντι 13 το 2025.

Συνολικά τον Ιούλιο του 2026 σημειώθηκαν 7 τροχαία ατυχήματα, έναντι 12 τον Ιούλιο του 2025. Σύμφωνα με την αστυνομική, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων ήταν η υπερβολική ταχύτητα, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η παραβίαση οδικών σημάνσεων, το αντικανονικό προσπέρασμα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και η οδήγηση χωρίς την απαιτούμενη σύνεση και προσοχή.

Υπερβολική ταχύτητα & Αλκοόλ

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η δραστηριότητα των υπηρεσιών Τροχαίας και των λοιπών Αστυνομικών Υπηρεσιών του Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο των μέτρων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή κυκλοφορία οδηγών και πεζών.

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2026, συνελήφθησαν 11 άτομα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ βεβαιώθηκαν εκατοντάδες σοβαρές και επικίνδυνες τροχονομικές παραβάσεις.

Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν:

806 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα,

90 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος,

119 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

51 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

61 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας,

7 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

30 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

140 παραβάσεις που αφορούν επαγγελματικά οχήματα.