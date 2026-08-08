Αττική: Τρεις συλλήψεις για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης

Διακινούσαν και στην Πανεπιστημιούπολη -Πάνω από 90.000 ευρώ το παράνομο όφελος

Στη σύλληψη τριών ατόμων, ενός 49χρονου, ενός 53χρονου και μιας 48χρονης, προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026 αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), καθώς και για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα») και ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από αξιοποίηση, ανάλυση και διασταύρωση πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και έρευνα σε συγκεκριμένους χώρους.

Η αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους και διαπίστωσαν τη φερόμενη εμπλοκή τους στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση ποσοτήτων κατεργασμένης κάνναβης σε διάφορα άτομα.

Σε έρευνα στην οικία του 53χρονου εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας, όπου καλλιεργούνταν εντός γλαστρών 9 δενδρύλλια κάνναβης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρχές, ο 53χρονος κατείχε με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση:

1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk),

28 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»),

690 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 49χρονο και την 48χρονη στην οικία τους, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, κατείχαν από κοινού και για λογαριασμό του 53χρονου επιπλέον ποσότητες κάνναβης.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 810 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον συσκευασίες, 465 γραμμάρια σε γυάλινα δοχεία, 15 γραμμάρια σε αυτοσχέδια συσκευασία, καθώς και 3 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»).

67 δενδρύλλια σε δύο εργαστήρια

Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε επίσης ότι οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν εγκαταστήσει σε ισόγειο διαμέρισμα ένα ακόμη πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας, με τεχνητό φωτισμό και ειδικό εξοπλισμό για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης των φυτών.

Στον χώρο εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν 58 δενδρύλλια κάνναβης.

Συνολικά, μαζί με τα 9 δενδρύλλια που εντοπίστηκαν στην οικία του 53χρονου, κατασχέθηκαν 67 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας.

Από τις έρευνες των αστυνομικών κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

περισσότερα από 2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας,

31 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»),

67 δενδρύλλια κάνναβης,

690 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,

εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας, όπως λάμπες, μετασχηματιστές, αφυγραντήρας, υγραντήρες, μετρητές οξύτητας, θερμόμετρα, σύστημα εξαερισμού και λιπάσματα,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

Πάνω από 90.000 ευρώ το εκτιμώμενο όφελος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων κάνναβης, την προσδοκώμενη συγκομιδή, το σύνολο των δενδρυλλίων και τη διακίνησή τους, καθώς και από τα χρηματικά ποσά που προέρχονταν από πωλήσεις ναρκωτικών ουσιών, υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ.