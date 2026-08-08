Εντοπίστηκε σορός σε σπηλιά

Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα σε σπηλιά, κοντά στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων στον Λυκαβηττό.

Περαστικός ενημέρωσε την Αστυνομία, με τις δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο να εντοπίζουν τη σορό. Ο χώρος αποκλείστηκε και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο σημείο έφτασε και ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πιθανότατα πρόκειται για σορό άνδρα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία γύρω από την υπόθεση.