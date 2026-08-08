Η επιχείρηση διάσωσης 254 πολιτών από την πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών πραγματοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στην περιοχή Καλαμάκι – Άγιος Βασίλειος Κιθαιρώνα Βοιωτίας.

Η φωτιά προκάλεσε διακοπή της οδικής πρόσβασης προς τον οικισμό, με αποτέλεσμα η απομάκρυνση πολιτών να πραγματοποιηθεί και δια θαλάσσης. Συνολικά 254 άτομα απομακρύνθηκαν από την προβλήτα του Αγίου Βασιλείου, εκ των οποίων 238 μεταφέρθηκαν στη Λιβαδόστρατα και 16 στα Αντίκυρα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τα πυροσβεστικά πλοία RAFNAR 22 και «ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ», ιδιωτικά σκάφη, σκάφος του Λιμενικού και δύο ρυμουλκά. Παράλληλα, πυροσβέστες πραγματοποιούσαν ελέγχους σε κατοικίες, απομακρύνοντας ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, οικογένειες με παιδιά και κατοικίδια.

Αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το ίδιο βράδυ στο Πόρτο Γερμενό, όπου πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια μία τετραμελή οικογένεια και μία ηλικιωμένη από την παραλιακή περιοχή.