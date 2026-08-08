Σε επιφυλακή για πυρκαγιές

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η χώρα για τις επόμενες ημέρες, καθώς ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνδυαστούν με υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε το Σάββατο 8 Αυγούστου, υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου και παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται η κορύφωσή τους.

Αναλυτικά:

· Κυριακή 9 Αυγούστου: Βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ θα επικρατήσουν στη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης. Τοπικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

· Δευτέρα 10 Αυγούστου: Οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω. Σε αρκετές περιοχές θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ, ενώ οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

· Θερμοκρασία: Στη δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει τους 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου.

· Από Τρίτη 11 Αυγούστου: Οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, με ένταση 5 έως 7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου την Κυριακή στις 10:30, προκειμένου να αξιολογήσει τα νεότερα δεδομένα.

Μας ενημερώνει αναλυτικά ο μευεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας.