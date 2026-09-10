Λέσβος: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για 20.000 θανατωμένα ζώα

Η πλατφόρμα για τις αποζημιώσεις 104 κτηνοτρόφων στη Λέσβο ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αφορά τις απώλειες από τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. Παράλληλα, ενισχύονται τα κτηνιατρικά κλιμάκια στο νησί.

Στους 50 από 35 οι κτηνίατροι και γεωπόνοι

Από τη Δευτέρα οι κτηνίατροι και γεωπόνοι που επιχειρούν στη Λέσβο αναμένεται να αυξηθούν από 35 σε 50. Στόχος είναι να επιταχυνθούν οι έλεγχοι και η ιχνηλάτηση και να υπάρξει πληρέστερη εικόνα για την πορεία της νόσου.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καββαδάς βρίσκεται στη Λέσβο και έχει επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς που συμμετέχουν στην επιχείρηση για την εκρίζωση του αφθώδους πυρετού.

«Υγειονομική βόμβα» οι 13 θετικές εκτροφές

Στο επίκεντρο βρίσκονται 13 εκτροφές που έχουν εντοπιστεί θετικές στον αφθώδη πυρετό, αλλά δεν έχουν ακόμη γίνει οι προβλεπόμενες θανατώσεις. Ο κ. Καββαδάς τις χαρακτήρισε «υγειονομική βόμβα» για ολόκληρη τη Λέσβο, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε 13 ενεργές εστίες να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη Λέσβο», δήλωσε, τονίζοντας ότι τα επιστημονικά πρωτόκολλα και τα προβλεπόμενα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς εξαιρέσεις.

Πληρωμές για ζωοτροφές και γάλα

Για τις ζωοτροφές και το γάλα που καταστράφηκαν, οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ οι πληρωμές προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο.

Η συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα ενισχύσει την επιχειρησιακή δυνατότητα με επιπλέον στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Ο στρατηγικός σχεδιασμός και ο ρυθμιστικός ρόλος παραμένουν στο ΥΠΑΑΤ.