“Έρχονται” οι αποζημιώσεις για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό

Πράσινο φως για τις αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους που τα ζώα τους θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς ή του αφθώδους πυρετού .

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αποζημιώσεις αφορούν 176 εκμεταλλέυσεις και φτάνουν τα 4.218.469 ευρώ.

Συγκεκριμένα οι αποζημιώσεις πρόκειται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός μίας ή δύο εργάσιμων ημερών, ενώ αφορούν κτηνοτρόφους που τα ζώα τους θανατώθηκαν στο πλαίσιο υποχρεωτικών κτηνιατρικών μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί:

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων που έπληξε ζώα σε Ανατολική Μακεδονία , Θράκη , Αττική , Ήπειρο , Θεσσαλία , Κεντρική Μακεδονία , Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο.

που έπληξε ζώα σε , , , , , , και Ο αφθώδης πυρετός από τον οποίο ασθένησαν ζώα σε Λέσβο.

Από το συνολικό ποσό των 4.218.469 ευρώ , τα 1.378.057 ευρώ θα πιστωθούν για συνολικά 58.031 ζώα που θανατώθηκαν λόγω ευλογιάς. 2.840.412 ευρώ αφορούν τα ζώα που θανατώθηκαν λόγω αφθώδους πυρετού.

Το ζήτημα των αποζημιώσεων πέρασε ουσιαστικά στο τελευταίο στάδιο εφόσον όλα τα στοιχεία οριστικοποιήθηκαν.

Σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς ανέφερε:

«Η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται σκληρά από τις επιζωοτίες και η Πολιτεία έχει υποχρέωση να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των παραγωγών. Με την 4η πληρωμή των αποζημιώσεων ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ στηρίζουμε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό.

Η στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα και η άμεση διαχείριση διαχείριση των κρίσεων Αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Στόχος μας είναι να διατηρηθεί η παραγωγική δραστηριότητα, να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο, να στηριχθεί το εισόδημα των κτηνοτρόφων και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση των επιζωοτιών και να θωρακίσουμε αποτελεσματικότερα την κτηνοτροφία».