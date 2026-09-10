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Φωτιά στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/09/2026 16:20
Φωτιά στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. 

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη. 

Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

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