Φωτιά στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί δύο αεροσκάφη.

Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.