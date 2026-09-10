Βίντεο: Αστυνομικοί με όπλα κάνουν έφοδο σε σπίτια Ρομά

Πάνοπλοι αστυνομικοί μετά από έφοδο κατάφεραν να συλλάβουν δυο νεαρούς Ρομά οι οποίοι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε περιοχές της Αττικής . Χαρακτηριστικό της θρασύτητάς τους αποτελεί το γεγονός ότι το Δεκέμβριο του 2025 διέπραξαν κλοπή και απάτη σε βάρος ανήλικων στην περιοχή του Ωρωπού, όπου προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απέσπασαν τιμαλφή και χρηματικό ποσό συνολικής αξίας -3.000- ευρώ.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν -34- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απατών με τη λεία της εγκληματικής ομάδας να ξεπερνά τα -250.000- ευρώ

Η έφοδος των αστυνομικών έγινε σε οικισμό της Φυλής, εκει όπου εντόπισαν τα δύο μέλη της οργάνωσης ηλικίας 18 και 16 ετών.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα καθώς και για απάτη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6- άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, έχοντας διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, είχαν συγκροτήσει τρεις επιχειρησιακές ομάδες, στις οποίες καταμέριζαν την εγκληματική τους δράση και με τη χρήση «επιχειρησιακού» οχήματος, το οποίο είχαν μισθώσει, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με την πρόφαση διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος ή ραδιενέργειας, έπειθαν τα θύματά τους και τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συνεργάζονταν σε όλα τα στάδια της εγκληματικής τους δραστηριότητας, ενώ πολλοί εξ’ αυτών διατηρούσαν συγγενικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.

Επιπλέον, για την απόκρυψη της ταυτότητάς τους και την παρεμπόδιση του εντοπισμού του από τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι έκαναν χρήση πλήθους «επιχειρησιακών» τηλεφωνικών συνδέσεων, τις οποίες εναλλάσσουν συστηματικά, προς αποφυγή ταυτοποίησης.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• κοσμήματα και ρολόγια,

• -2- πλαστικές μάσκες μεταμφίεσης, επιμελώς κρυμμένες σε ψευδοροφή,

• ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

• και πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.