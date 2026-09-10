Αττική: 495 παραβάσεις σε ελέγχους για ηλεκτρικά πατίνια

260 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και 175 για ανασφάλιστα οχήματα

Ειδική τροχονομική εξόρμηση για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας από τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών πραγματοποίησε η τροχαία.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Σεπτεμβρίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Σεπτεμβρίου 2026, συνολικά ελέγχθηκαν 689 οχήματα Ε.Π.Η.Ο., ενώ βεβαιώθηκαν 495 παραβάσεις. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και μία προστατευτική φύλαξη ανηλίκου.

Η πλειονότητα των παραβάσεων αφορούσε τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Ειδικότερα, καταγράφηκαν:

260 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

175 παραβάσεις για ανασφάλιστα οχήματα,

28 παραβάσεις για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας,

16 παραβάσεις για μεταφορά υπεράριθμου επιβάτη,

13 παραβάσεις για μη χρήση ανακλαστικού γιλέκου,

2 παραβάσεις για παραβίαση απαγορευτικής πινακίδας εισόδου οχημάτων,

1 παράβαση για οδήγηση από ανήλικο κάτω των 17 ετών.

Παράλληλα, 22 οχήματα ακινητοποιήθηκαν και απομακρύνθηκαν με γερανό.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής αναμένεται να συνεχίσει τους στοχευμένους ελέγχους στους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., με στόχο την πρόληψη τροχαίων παραβάσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.