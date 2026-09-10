Μαραθώνας: Αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης και του γιου της

Νέα αναβολή πήρε σήμερα, η δίκη της 68χρονης και του γιου της για την υπόθεση με τα οστά της μητέρας της, που εντοπίστηκαν σε υπόγειο χώρο του σπιτιού τους στον Μαραθώνα. Το Μονομελές Αυτόφωρο ανέβαλε την εκδίκαση για τις 18 Μαΐου, ώστε να καταθέσει στο δικαστήριο η κόρη της 68χρονης, η οποία είχε καταγγείλει την υπόθεση στις Αρχές.

Η υπόθεση με τη σορό της ηλικιωμένης

Η 68χρονη έχει παραδεχθεί ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και έθαψε τη σορό της. Όπως έχει καταθέσει, προχώρησε στην πράξη αυτή προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Τι υποστηρίζει ο γιος της

Σύμφωνα με την κατηγορία, ο γιος της 68χρονης γνώριζε τι είχε συμβεί μετά τον θάνατο της γιαγιάς του. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται ότι γνώριζε για την απόκρυψη της σορού.

Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο η 68χρονη

Σύμφωνα με την υπεράσπισή της, η 68χρονη οδηγήθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε ψυχιατρικό νοσοκομείο για ακούσια νοσηλεία.