Το αντίο του Σάκη Ρουβά στον φίλο του
Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο καλλιτεχνικός χώρος, έχει “παγώσει” στο άκουσμα του θανάτου του. Ενώ φίλοι και συνεργάτες του “Μαζώ”, επιλέγουν να πούνε το δικό τους αντίο στον καλλιτέχνη.
Ο φίλος και συνεργάτης του, Σάκης Ρουβάς, επέλεξε να δημοσιεύσει ένα story, στον λογαριασμό του στο Instagram, στην μνήμη του.
“Δεν υπάρχουν λόγια. Καλό ταξίδι, φίλε μου”.
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