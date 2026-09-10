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Το αντίο του Σάκη Ρουβά στον φίλο του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/09/2026 16:27
Το αντίο του Σάκη Ρουβά στον φίλο του
Σάκης Ρουβάς- Γιώργος Μαζωνάκης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: NDP

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο καλλιτεχνικός χώρος, έχει “παγώσει” στο άκουσμα του θανάτου του. Ενώ φίλοι και συνεργάτες του “Μαζώ”, επιλέγουν να πούνε το δικό τους αντίο στον καλλιτέχνη.

Ο φίλος και συνεργάτης του, Σάκης Ρουβάς, επέλεξε να δημοσιεύσει ένα story, στον λογαριασμό του στο Instagram, στην μνήμη του.

“Δεν υπάρχουν λόγια. Καλό ταξίδι, φίλε μου”.

INSTAGRAM: @sakisrouvas

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