Το αντίο του Σάκη Ρουβά στον φίλο του

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο καλλιτεχνικός χώρος, έχει “παγώσει” στο άκουσμα του θανάτου του. Ενώ φίλοι και συνεργάτες του “Μαζώ”, επιλέγουν να πούνε το δικό τους αντίο στον καλλιτέχνη.

Ο φίλος και συνεργάτης του, Σάκης Ρουβάς, επέλεξε να δημοσιεύσει ένα story, στον λογαριασμό του στο Instagram, στην μνήμη του.

“Δεν υπάρχουν λόγια. Καλό ταξίδι, φίλε μου”.