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Φωτιά στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/09/2026 16:25
Φωτιά στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο Λάρισας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. 

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 

Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς.

 

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